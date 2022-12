Volley A3, Mosca è il nuovo coach di Sabaudia ma stecca la prima

Non è buona la prima del neo coach, ma la sfida era senza dubbio ostica. Nell'ultima giornata del 2022, la prima del girone di ritorno, Sabaudia perde in casa contro Tuscania 0-3.

"Sapevamo che questa partita sarebbe stata molto complicata per noi, il Tuscania ha messo in evidenza i problemi tecnici che abbiamo confermando quello che avevo già intuito in questi primi allenamenti e anche per questo la partita è stata molto importante per noi – spiega coach Nello Mosca, subentrato a coach Saccucci dimissionario nei giorni scorsi – i ragazzi hanno messo in campo tanta volontà ma per giocare a certi livelli serve anche la qualità del gioco che noi, in questo momento, dobbiamo ancora migliorare: la partita era complicata per noi ma ora dobbiamo gettarla alle spalle e concentrarci sulle prossime che saranno molto importanti per noi e avrò il tempo per lavorare con la squadra. Ci tengo a ringraziare il pubblico che nonostante la giornata di festa è venuto a sostenerci".

Sabaudia - Tuscania: 0-3

Sabaudia: Mastracci, Meglio (L), Rossato 5, Catinelli, Molinari 6, Tognoni 5, Zornetta 14, Rondoni (L), Schettino, Malvestiti 8, De Vito. All. Mosca, 2° All. Martini.

Tuscania: Stamegna, Parisi 2, Festi 10, Ruffo 1, Menchetti, Cipolloni Save, Sorgente (L), Sacripanti 10, Corrado 12, Aprile 4, Onwuelo 14, Quadraroli, Licitra, Borzacconi. All. Passaro. 2° All. Barbanti.