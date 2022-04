Volley A3, per Sabaudia la vittoria con Tuscania vale oro: saranno playoff

Tre punti che valgono oro. E' stato un weekend ricco di emozione per la Opus Sabaudia: la vittoria da 3-0 casalinga contro Tuscania ha fatto festeggiare ancora di più squadra e tifosi: saranno infatti play off per il salto in A2. La formazione ha chiuso la regular season con 30 punti all'ottavo posto e per questo se la vedrà con la capolista Aversa.

"È inutile negare che sia stato un finale di stagione andato oltre le nostre aspettative ma allo stesso tempo si deve sottolineare il grande lavoro svolto dalla squadra che ha portato avanti il nostro progetto nonostante le svariate problematiche che abbiamo avuto - ha spiegato Lino Capriglione, vicepresidente dell’Opus Sabaudia Pallavolo - il giorno dopo la vittoria con il Tuscania ci godiamo un risultato splendido e così, in pochi giorni, abbiamo prima centrato la salvezza matematica in serie A3 e, all’ultimo respiro, anche la qualificazione ai play-off che voglio vedere come un premio ai nostri sacrifici".