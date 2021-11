Pallavolo, colpo di mercato “momentaneo” per la Top Volley: benvenuto Filippo Lanza

Sebbene momentaneo, è pur sempre un colpo di mercato. E’ di questa mattina, venerdì 5 novembre, l’annuncio di Filippo Lanza alla Top Volley Cisterna. L’atleta italiano, in attesa di accasarsi da gennaio 2022 in Cina allo Shanghai, fino a Natale giocherà con la maglia della Top Volley Cisterna. Un valore aggiunto quello su cui coach Fabio Soli potrà contare per il reparto schiacciatori.

L’atleta 30enne torna in Italia dopo l’esperienza in Francia allo Chaumont e di fatto non terrà le valigie disfate per molto. Da qualche settimana si stava allenando con la squadra, ora l'ufficialità. “Sono molto grato alla società di Cisterna per avermi dato la possibilità di far parte, anche se per poco tempo, di questo gruppo, - ha detto il giocatore – il mio desiderio era sfruttare al meglio il periodo che mi prepara alla Cina e sono contento di questo. Da questa esperienza mi aspetto in primis di contribuire al percorso di Cisterna, che è quello di cercare in ogni partita di ottenere il più possibile, sia a livello di gioco, che a livello di classifica per svolgere un campionato di qualità".

Lanza sarà in campo già nel weekend contro Vibo: "Questo mi rende veramente felice, perché non era semplice organizzare tutto in così poco tempo. La sensazione è quella di un gruppo che sta crescendo e che deve ritrovare un po’ di fiducia nei propri mezzi. Si deve ricostruire una squadra intorno a tutti i giocatori che partecipano a questa stagione. Voglio dare il mio contributoe fare il massimo che posso per questa avventura”