Volley giovanile, la Pallavolo Marino è marchio di qualità "oro"

Importante riconoscimento per il settore giovanile della Marino Pallavolo, team in partnership con la Top Volley Cisterna. Il recente consiglio federale ha deliberato in merito alla certificazione di qualità del settore giovanile per il periodo 2022/2024, di assegnare al club Marchio di Qualità “Oro” sia in campo maschile sia in quello femminile, testimonianza del grande lavoro che la società del presidente Sante Marfoli continua a fare.

Dopo i titoli regionali conquistati lo scorso anno con under 19 e under 15 e il terzo posto in under 17, con conseguente partecipazione alle finali nazionali di categoria. In tutta Italia sono solo 24 le Società che hanno ottenuto il riconoscimento per tale biennio in campo maschile, 11 in campo femminile e solo 12 hanno ottenuto il riconoscimento in entrambe le categorie. La Top Volley si congratula per il grande traguardo ottenuto, sicuri che questo sia solo un punto di partenza per il progetto #insiemesiamopiùforti.

Francesco Ronsini (direttore tecnico Marino Pallavolo): "La certificazione di qualità oro é la conferma dell’altissimo livello che abbiamo raggiunto nel nostro progetto giovanile in questi anni, vogliamo incrementare ancor più la nostra qualità del lavoro per rimanere per molto tempo ai vertici della pallavolo giovanile, vista anche l’importante collaborazione con la società di Superlega Top Volley Cisterna".