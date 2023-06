Junior League, Cisterna chiude al settimo posto

Termina con una vittoria e la conquista della settima posizione assoluta l’esperienza della Top Volley nella Del Monte Junior League giocata a Civitanova. La marcia di Cisterna targata Francesco Ronsini alla Del Monte Junior League 2023 si conclude quindi con una bella vittoria in finale contro Perugia.

Nella mattinata di sabato 3 giugno i pontini avevano incassato la terza sconfitta negli incontri validi per il Girone B della competizione giovanile giocata nelle marche. Nell’ultimo turno è arriva una sconfitta dopo tre set che ha portato al successo la Vero Volley Monza, match giocato sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, sede di gioco insieme al Palaprincipi di Potenza Picenza della competizione targata Lega Pallavolo Serie A.

I laziali hanno chiuso al quarto posto con 3 punti grazie alla vittoria su Verona, fanalino di coda nella classifica del Girone B. Una vittoria e tre sconfitte, hanno consentito alla rappresentativa Under 20 della Top VolleyCisterna di approdare all’ultimo atto contro Perugia per la finale del settimo posto vinta per 3-1.

Una partita quella contro Perugia in cui ha brillato tutta la squadra trascinata da un ottimo capitan Finauri che ha chiuso l’incontro con uno score di 24 punti messi a segno. Primo set ben gestito dagli umbri che hanno saputo tenere a freno i cisternesi. Perugia ha mantenuto un più quattro costante in tutto il parziale per poi chiudere 25-18. Nel secondo set i ragazzi di coach Ronsini hanno superato agilmente gli avversari, annientati in ogni momento di gioco, così in 19 minuti la Top Volley ristabilisce la parità e si aggiudica il set 25-12. Terzo set fotocopia del primo a parti inveritite, capitan Finauri e l’opposto Anellucci mettono a terra palle importanti riuscendo a mantenere tre punti di vantaggio sugli umbri per poi chiudere 25-21. Quarto set senza errori per Cisterna e molta indecisione dall’altra parte della rete. I bianco blu fanno lievitare il vantaggio, nel finale una timida reazione che permette a Perugia di agguantare il pareggio, 22-22. Cisterna spinge forte sull’acceleratore e non sbaglia più, 25-22. La Top Volley Cisterna conquista il settimo posto della Junior League, gli under 20 pontini si piazzano davanti a Perugia, Verona e Siena.