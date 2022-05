Top Volley Cisterna e Marino Pallavolo insieme: progetto di crescita sul territorio

Un legame messo nero su bianco per i giovani del territorio e per puntare fino alla massima serie. Amicizia stretta fra la Top Volley Cisterna e la Marino Pallavolo che lavora da anni nel settore giovanile. Il nostro del progetto è "Insieme siamo più forti" e si pone come obiettivo quello di coinvolgere e inserire nel mondo della pallavolo il maggior numero di ragazzi, offrendo loro e al territorio un servizio sportivo e socio-educativo di alta qualità, finalizzato anche al raggiungimento di risultati sportivi di prestigio in tutte le categorie giovanili a partire dall’under 13 fino alla categoria under 19 di eccellenza.

Fondamentale sarà per la Top Volley Cisterna e Marino Pallavolo l’organizzazione e lo sviluppo di una struttura che sarà di supporto al progetto. Il continuo aggiornamento con stage di formazione dei tecnici, sarà parte fondamentale del programma e favorirà l’emergere di giovani talenti che potranno arricchire il patrimonio tecnico delle società partecipanti al progetto e il conseguente panorama pallavolistico laziale. Tale struttura favorirà anche la realizzazione sul territorio di importanti eventi pallavolistici finalizzati al coinvolgimento di un ampia fascia di giovani.

"La nostra intenzione è quella di favorire la professionalità delle attività sportive, - ha detto il sindaco Valentino Mantini - ma anche il radicamento territoriale. Lo sport è prevenzione, ha capacità di aggregazione. Dopo il Covid ed in funzione di ciò che accade in Europa, non può che essere lo sport a tirarci fuori da precarietà ed improvvisazione. Oggi si avvia un percorso che incomincia a stabilire un rapporto per i giovani, che va costruito e tramandato e questa amministrazione darà il massimo dell’adesione". A fare da eco il presidente della Marino Pallavolo Sante Marfoli: "Affiancarci a una società di serie A è uno stimolo che ci farà aumentare la nostra voglia di fare sport. Organizzare tutto il settore giovanile per fare il meglio. Marino Pallavolo e Top Volley Cisterna hanno previsto delle borse di studio per gli studenti più meritevoli e la partecipazione ai campionati giovanili per accedere alle finali nazionali anche quest’anno. La sinergia che andremo a sviluppare è quella di andare ad intercambiare il valore tecnico delle società e programmare un’attività comune di crescita, un percorso comune aperto a tutte le società che vorranno aderire”.

A chiudere il presidente della Top Volley Gianrio Falivene: "La Top Volley non è di Cisterna, di Latina o nostra, ma è del territorio per un senso di appartenenza a questa regione e per questo partiamo con maggior orgoglio in questa avventura. Partiamo da Marino, ma il nostro obiettivo è allargare il progetto a quante più società possibili. Abbiamo l’ambizione di diventare punto di riferimento per quei ragazzi che si avvicinano a questo sport e iniziano un percorso in cui possono avere crescita tecnica nella loro adolescenza. Il giorno in cui riusciremo a schierare uno o più giocatori titolari in serie A avremmo raggiunto il nostro obiettivo".