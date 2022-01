Superlega, Top Volley Cisterna: quattro atleti positivi al Covid. Allenamenti sospesi

Covid in casa Top Volley Cisterna. La società comunica che, in seguito a un test antigenico effettuto al laboratorio di analisi cliniche LabClinic di Cisterna di Latina, quattro giocatori sono risultati positivi al virus e sono stati immediatamente posti, come da protocollo, in isolamento fiduciario.

Nei prossimi giorni verrà ripetuto il controllo nella struttura sanitaria di Cisterna, nel frattempo sono state sospese tutte le sedute di allenamento.