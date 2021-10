Sconfitta con Perugia ma ugualmente promossa la Top Volley Cisterna. Il coach: “Abbiamo talento”

Una buonissima prestazione contro una delle big del campionato. La Top Volley Cisterna esce sconfitta dalla sfida contro Perugia per 3-0 (25-22; 25-18; 25-23), giocando due set e parte del terzo ad altissimo livello.

Nella prima frazione di gioco l’equilibrio regan sovrano fino al 21-20, quando è Plotnytski per Perugia a entrare dalla panchina e dare la svolta per il 25-22; i padroni di casa iniziano meglio, ma la Top Volley ricuce al 9-7 e la distanza rimane minima fino al 20-15, quando di fatto Perugia si impone. Coltello fra i denti nell’ultima frazione, Cisterna insegue sempre, ma sta attaccata a Perugia fino al 24-23; c’è la possibilità di pareggiare ma una battuta sbagliata decreta il finale.

“Siamo stati in campo e questo mi conforta – ha spiegato coach Fabio Soli - la partita di oggi ci deve dare la consapevolezza che il talento c’è e non è solo individuale. La squadra non si è mai disunita, ha continuato a lavorare punto a punto, come ci eravamo detti all’inizio della partita e questo mi fa ben sperare per il futuro. Ai ragazzi ho chiesto di prendere questa parte positiva, di un risultato senza dubbio negativo, per crescere e fare le cose sempre meglio per un periodo sempre più lungo, per toglierci le soddisfazioni che un gruppo di qualità ha come caratteristica della Cisterna di quest’anno”.