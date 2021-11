Volley: il Top Volley Cisterna firma Bardia Saadat, talento iraniano classe 2002

Un altro innesto per la formazione di coach Soli. La Top Volley Cisterna annuncia di aver raggiunto un accordo con Bardia Saadat, talento italiano classe 2002, opposto. Il giovane è arricato ieri, 10 novembre, in Italia e si unirà presto al gruppo dopo le visite mediche per poter prendere parte già alla sfida di domenica contro Piacenza.

Nel 2021 è stato convocato da Vladimir Alekno e ha fatto il suo debutto contro la Russia nella Volleyball Nations League 2021. La sua caratteristica principale è la potenza esplosiva, soprattutto in battuta, dove riesce a portare la palla oltre i 115 km/h. Nelle esperienze precedenti l’Iraniano ha giocato nel Nis, squadra serba, e nel corso del campionato ha superato più volte i 30 punti a partita. Saadat aveva iniziato l’attuale stagione in Corea, ma le sirene del campionato italiano accese da Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Cisterna, sono state un richiamo a cui non ha saputo resistere.

“Sono molto contento di giocare in Italia – queste le prime parole di Saadat nuovo player della Top Volley – ho la possibilità di competere nel campionato più forte del mondo. Non vedo l’ora di unirmi al gruppo e conoscere i miei nuovi compagni. Ho grande voglia di cominciare a giocare in SuperLega e misurarmi con i grandi campioni delle altre squadre, ma soprattutto di ottenere successi con Cisterna”.