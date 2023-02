Volley A3, Sabaudia fermata dal Covid. Il presidente avversario: "Bisogna cambiare il protocollo"

Il Volley Sabaudia si trova a fare i conti con il Covid proprio a ridosso del finale di stagione, in una fase per molte formazioni determinante. La sfida prevista domenica 26 febbraio contro Marcianise non sarà giocata perché fra le fila laziali in quattro sono in isolamento causa Covid.

Una decisione, quella della Legavolley, che non trova d'accordo il presidente del Volley Marcianise Dino Sgueglia: "Le società compiono tanti sforzi e sacrifici ma alla fine viene vanificato tutto. Quanto accaduto nelle ultime ore ci penalizza e ci amareggia tantissimo. Eravamo addirittura pronti per la rifinitura e invece siamo stati costretti a stravolgere i piani tecnici. Ci sono problematiche che non posso alterare il regolare svolgimento del campionato. Anche noi in passato abbiamo dovuto fare a meno di giocatori influenzati e nonostante tutto siamo scesi in campo. La Lega, - chiude il presidente - dovrebbe rivedere immediatamente un protocollo che allo stato del Covid sembra quanto meno esagerato. Non accettiamo determinate scelte da parti di chi dovrebbe tutelare gli enormi sacrifici dei club".