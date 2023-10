Volley A3, altro tiebrek: Sabaudia supera Bari e porta a casa la prima vittoria

La Plus Volleyball Sabaudia supera Bari e in trasferta centra la prima vittoria nel campionato Serie A3 Credem Banca e si porta a casa due punti.

Primo set: dopo le schermaglie di rito, che vedono le due squadre affrontarsi sul filo della parità, la Plus Volleyball Sabaudia mette il turbo e si distanzia dalla Just British Bari, mettendo numerosi punti in cascina grazie alle ottime prestazioni dell’opposto Samuel Onwuelo, degli schiacciatori Ferenciac e Urbanowicz e di tutta la batteria dei centrali. In corrispondenza del 15-20 a favore della formazione pontina Mister Falabella, coach del Bari, chiama il secondo time out tecnico a favore della squadra pugliese, ma neanche questo è sufficiente a invertire la rotta, che ormai appare chiara, infatti con l’ottimo parziale di 20-25 il Sabaudia porta a casa il primo set della trasferta.

Secondo set: si inizia con un ace dell’opposto Samuel Onwuelo, che porta fortuna alla Plus Volleyball Sabaudia, che riesce rapidamente a portarsi avanti sull’avversaria. Per rimediare alla situazione coach Falabella chiama il time out tecnico, ma grazie anche all’ottima prestazione di Urbanowicz, che fa il bello e cattivo tempo, il Sabaudia continua la sua corsa. In corrispondenza del 13-7 l’allenatore della Just British Bari chiede il secondo time out tecnico a sua disposizione, ma la situazione sfugge di mano ai pugliesi, che, nonostante i numerosi cambi, non riescono a imbastire una reazione efficace. Alla fine con una schiacciata di Urbanowicz, che si conferma vero mattatore della giornata, si chiude anche questo secondo set con un parziale di 20-25 a favore della Plus Volleyball Sabaudia.

Terzo set: il Sabaudia continua sulla strada intrapresa, potendo contare sulle ottime prestazioni di Urbanowicz e Onwuelo. La Just British Bari prova a rialzare la testa e proprio per tamponare una situazione potenzialmente pericolosa in corrispondenza del 12-14, in favore dei pontini, Leondino Giombini coach del Sabaudia chiama il time out tecnico. Di lì a poco la squadra pugliese riesce a conquistare il secondo vantaggio della partita, ma già al diciannovesimo punto i pontini si rimettono in pari. Le due squadre iniziano quindi a giocare sul filo della parità, ma questa volta ad avere la meglio è la Just British Bari, che con il parziale di 25-23 si porta a casa il set.

Quarto set: i due team continuano a confrontarsi da vicino, ma la Just British Bari riesce, grazie anche a un fallo di posizione della Plus Volleyball Sabaudia, a portarsi a distanza di 5 lunghezze. E’ quindi con una battuta out di Urbanowicz che si conclude a favore del Bari questo quarto set, con il parziale di 25-19 a favore dei pugliesi.

Quinto set: la prima azione del tiebreak è lunghissima ma vede prevalere il Sabaudia, che con un di poco successivo monster block di Onwuelo, dimostra tutta la sua voglia di non cedere spazio all’avversaria. Questa volta il Sabaudia, grazie anche alla prestazione dello schiacciatore Mattia Della Rosa, subentrato a Ferenciac già nel corso del set precedente, si porta avanti. Urbanowicz calca la mano, già pesante del Sabaudia, con due punti di seguito. Con un muro di Samuel Onwuelo il Sabaudia con il parziale di 8-15 si porta a casa il tiebreak, vincendo la partita e conquistando altri due punti utili per la classifica.

Il tabellino

Just British Bari - Plus Volleyball Sabaudia: 2-3 (20-25; 20-25; 25-23; 25-19; 8-15)

Just British Bari:. Pasquali 7, Cengia (ne), Catinelli, Sportelli 1, Longo 2, Bruno, Pisoni (L), Persoglia 10, Galliani 13, Wojcik 21, Paoletti 14, Barretta (ne), Pirazzoli (L), Mossa (ne). All.: Falabella .

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola 10, De Paola (ne), Ferenciac 7, Mazza 12, Crolla (ne), Onwuelo 25, Della Rosa 3, Rondoni (L), Schettino (ne), Urbanowicz 21, De Vito (NE), Catinelli 1. All.: Giombini.

ARBITRI: Chinatti, Palumbo

Note: Just British Bari: ace 3, err.batt 16, ric.prf. 22%, att. 43%, muri 6.

Plus Volleyball Sabaudia: ace 3, err.batt. 17, ric.prf. 19%, att. 49%, muri 14.