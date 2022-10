Un aiuto ai giovani imprenditori di Latina, nasce il Premio Localiarreda: 25mila euro per ristrutturare un locale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Sostenere il talento e la creatività dei giovani imprenditori, permettendo loro di realizzare un sogno imprenditoriale: è questo lo scopo con cui nasce il Premio Localiarreda che mette in palio 25mila euro che andranno a chi presenterà il progetto più innovativo di sviluppo, restyling e apertura di un locale commerciale a tutto il territorio di Latina e provincia.

“Il Premio - spiega Nicola Nonni, CEO & Founder di Localiarreda, azienda leader in Italia nel settore delle ristrutturazioni di locali commerciali, in particolare Ho.re. ca. e retail che organizza il Contest in collaborazione con Dimensione Suono Roma - rappresenta il nostro modo di supportare in maniera concreta e tangibile quei giovani che hanno voglia di mettersi alla prova e presentare un progetto innovativo. A loro, oltre al premio in denaro daremo anche la possibilità di avere il nostro team al suo fianco in ognuna della fasi di realizzazione del progetto stesso: dal restyling fino all’arredamento di design”.

Ammessi a partecipare al concorso sono giovani imprenditori di età compresa tra i 25 e i 45 anni che, fino alle 23.59 del 15 novembre, potranno iscriversi alla landing page https://promo.localiarreda.it/premio-locali-arreda/ inviando: Breve testo descrittivo in lingua italiana della lunghezza massima di 250 battute (spazi inclusi); il testo deve delineare con chiarezza il progetto che si intende realizzare. Business plan (formato jpg/pdf) relativo all’idea di un format innovativo per la realizzazione di un locale commerciale o il restyling di un locale già esistente, per la loro attività; il business plan deve contenere i punti di forza del progetto, gli elementi distintivi dell’offerta del locale e presentazione dell’azienda o dell’imprenditore. Foto di locali da cui prendere ispirazione (formato jpg/pdf).

La giuria, composta da Andrea Nonni, Ceo di Localiarreda; Alberto Vanin, Architetto di Facile Ristrutturare; Camilla Bellin, Designer e Influencer, Maurizio Lai, architetto, scenografo e designer e Davide Di Marcantonio, direttore commerciale di Corradi Living Outdoor S.p.A., selezionerà il progetto vincitore valutandone l’innovatività, il layout estetico e la sostenibilità ambientale.

La premiazione avrà luogo il prossimo 12 dicembre a Casina Valadier.