VIDEO | "Al + presto”, la campagna della Asl per la gestione di infarto ed ictus: “Chiamate subito il 118”

Si chiama "Al + presto” la campagna di informazione della Asl di Latina, in collaborazione con Ares 118, per la gestione delle patologie "tempo dipendenti". Una campagna pensata per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo immediato dell’ambulanza in caso del sorgere dei primi sintimi di infarto o ictus, che sono tra le prime cause di mortalità in Italia e nei Paesi occidentali. Un intervento repentino, infatti, può salvare la vita.

L’obiettivo, è stato spiegato questa mattina nel corso di una conferenza stampa di presentazione, è proprio quello di arrivare ad una corretta gestione di questo tipo di patologie per le quali il tempo è fondamentale. Per supportare tale campagna la Asl di Latina ha pensato anche ad un video di presentazione del progetto con tutte le informazioni.