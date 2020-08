Fiamme alla Loas di Aprilia, lo scenario del devastante incendio | IL VIDEO

Sono allucinanti le immagini del devastante incendio divampato nella serata di domenica 9 agosto all’interno della Loas, l’azienda di recupero rifiuti che si trova nella zona artigianale di Aprilia, in una delle traverse di via del Genio Civile.

Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sono stati vetro, cartone, e plastiche depositati nell’area. Alte le fiamme e densa la colonna di fumo nero che da ieri sera intorno alle 20 si è levata in cielo, visibile anche a chilometri di distanza. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile; le squadre degli uomini del 118 arrivate oltre che da Aprilia anche da Latina, Terracina ed Anzio hanno lavorato per ore per riuscire ad avere la meglio dal gigantesco rogo - per tutta la notte e ancora l’intervento è in corso questa mattina -.

Nella serata di ieri ha raggiunto il luogo dell’incendio anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra. Saranno ora le indagini a chiarire la natura del devastante rogo, mentre i risultati delle analisi dei tecnici dell’Arpa chiariranno l’impatto dell’incendio nell’area. La nube nera che si è alzata in cielo ha creato non poco allarme tra la popolazione e lo stesso primo cittadino ha invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre nelle immediate vicinanze.