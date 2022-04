VIDEO | Nuove case popolari, alloggi di risulta e fondi del Pnrr: l’impegno dell’Ater di Latina

La panoramica dei progetti per il contrasto all’emergenza abitativa tratteggiata dal presidente Fioravante in occasione dell’inaugurazione del cantiere di via Selene per la realizzazione di 24 nuovi alloggi

E’ stato inaugurato questa mattina il cantiere Ater di Port Nord a Latina per la realizzazione di 24 nuovi alloggi in via Selene da destinare a categorie speciali. Un progetto su cui l’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale sta lavorando da prima della pandemia, ma che alcuni ostacoli hanno poi rallentato. “Io sono arrivato alla presidenza dell’Ater nel 2019 e ho trovato questa e altre due possibilità di intervento; un intervento rallentato anche dall’hackeraggio del sistema informatico regionale che ha spostato le tempestive e per il quale avremmo potuto procedere anche prima”.

Ma oltre a questo il presidente dell'Ater fa una panoramica a più ampio raggio della situazione in provincia e sull’impegno dell’Azienda per far fronte all’emergenza abitativa. “A parte Latina abbiamo una diffusa messe di interventi in itinere. Gli alloggi di risulta, poi, sono una categoria particolare: dopo essere stati recuperati necessitano di risorse che siamo stati in grado di intercettare per restaurarli e restituirli di nuovo alle Amministrazioni che li assegneranno poi ai legittimi proprietari. A questi si aggiungono i progetti possibili grazie ai fondi del Pnrr che secondo me sono fuori portata nella storia dell’Ente a Latina”

