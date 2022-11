VIDEO | Concerto dei ragazzi contro la violenza sulle donne. L’appello di Matilde Brandi alla città

Dopo il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi nella curia vescovile a Latina, è in programma per il pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, il secondo degli appuntamenti che il Comando provinciale dei carabinieri ha organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con la Soroptimist International Club di Latina e il Centro Donna Lilith e il contrbuto dei licei Manzoni e Majorana.

A partire dalle 18 ci sarà oggi la Notte Arancione, realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere sempre di più i ragazzi riguardo il delicato tema della violenza di genere. E saranno proprio i giovani i protagonisti del concerto che si terrà sul palco allestito in largo Caduti di Nassirya davanti alla sede del Comando provinciale dei carabinieri di Latina dove il piazzale sarà anche illuminato di arancione. Si esibiranno band e cantanti degli Istituti superiori di Latina.

Ospite d’eccezione Matilde Brandi che, con il suo corpo di ballo arricchirà l’evento con uno spettacolo a tema. E proprio in vista dell’evento Matilde Brandi ha voluto lanciare l’invito a partecipare a tutti i cittadini. “Sarà una bellissima serata e un bellissimo spettacolo dedicato a tutte donne e contro chi fa del male alle donne”. La serata sarà presentata da Francesca Innocenti, del Centro Donna Lilith, e dalla giornalista Patrizia Polidori