Coronavirus, il sindaco Coletta: "Troppi assembramenti nel fine settimana, valuteremo restrizioni"

"Una volta usciti dalla zona rossa di Pasqua abbiamo avuto un week end in cui abbiamo visto che la popolazione di Latina deve essere più responsabile. Ci sono state situazioni che non ci sono piaciute, ne parleremo nelle sedi opportune e valuteremo la possibilità di adottare misure restrittive. Questo è un momento delicato, si sta per scollinare ed è necessario fare attenzione affinché ci sia la discesa". Sono le parole del sindaco Damiano Coletta, intervenuto oggi, 14 aprile, all'inaugurazione della sede della nuova ala del centro vaccinale di via Vittorio Veneto in cui sarà somministrato il siero Pfizer. Il riferimento è ai molti assembramenti di giovani che hanno popolato piazze e aree pubbliche cittadini in prossimità di locali e pub aperti solo per l'asporto di cibi e bevande. I quartieri interessati sono in particolare Piazza del Quadrato, il parcheggio tra il teatro e i giardini e quello accanto al liceo classico.

"Valuteremo - ha aggiunto il prefetto Maurizio Falco - misure di chiusura o contingentamento anche con la presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale".

"Oggi è una giornata importante. Questo luogo ha un alto valore simbolico della città - ha dichiarato poi il sindaco in merito all'apertura della nuova ala del centro vaccinale di Latina - Utilizzarlo per la campagna vaccinale è un messaggio che diamo alla popolazione dei più anziani. Ringrazio la Asl per aver creato questa opportunità oggi. La nostra presenza qui testimonia che si sta lavorando in squadra per affrontare una sfida così dura e complessa. L'organizzazione in team coordinata dal prefetto è garanzia di sicurezza per i cittadini perché quotidianamente ci confrontiamo e ognuno fa la sua parte. La vaccinazione è un'arma importante".