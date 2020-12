V.day a Latina, la prima vaccinata: "Finalmente combattiamo con le armi in mano"

E' l'infermiera Serena Freguglia la prima in provincia di Latina a ricevere ol vaccino anti covid. E' emozionata e prontissima. E poco prima che le fosse iniettata la fiala ha detto di avere la sensazione "finalmente di combattere con le armi in mano". Freguglia lavora al dipartimento di prevenzione e finora l'esperienza con il covid è stata impegnativa: "Da subito siamo stati sommersi - ha spiegato - Non ho nessun dubbio, abbiamo finalmente le armi dalla nostra parte".

"Sto benissimo, non ho nessun sintomo e nessun dolore, sto bene - ha detto dopo l'iniezione, mettendosi subito al lavoro per preparare le fiale e vaccinare tutti gli altri colleghi dopo di lei - Spero che tutti accorrano a fare la vaccinazione e che più presto si possa uscire da questo iincubo".