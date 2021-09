VIDEO | Coronavirus, D’Amato: “Il problema non sono il vaccino o il green pass ma è il Covid”

La campagna vaccinale contro il coronavirus è stato uno dei temi affrontati dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso dell’appuntamento di ieri a Latina al Circolo Cittadino insieme a Damiano Coletta, attuale primo cittadino e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

In questi giorni, infatti, sono iniziate le somministrazioni della terza dose. “In questa fase c’è un potenziale di 65mila pazienti fragili che saranno chiamati e a cui verrà inoculata la terza dose del vaccino - ha spiegato -. Poi siamo in attesa della circolare del Ministero per gli over 80 ed il personale sanitario”.

Intanto, per quanto riguarda la campagna di immunizzazione, l’obiettivo è quello di arrivare a breve al 90% della popolazione over 12 vaccinata. “Perché il problema non sono né il vaccino né il green pass, ma è il virus ed il vaccino ed il green pass sono solo uno strumento - ha detto l'assessore D'Amato -. Entro la metà di ottobre puntiamo ad una copertura vaccinale del 90%”.

