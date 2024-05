VIDEO | Europee 2024, Elly Schlein torna a Latina in vista delle elezioni

Per la terza volta in poco più di un anno Elly Schlein torna nella provincia pontina. Questa volta arriva nell’ambito del suo tour in tutta Italia in vista delle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Quella a Latina è la tappa numero 105 del “viaggio” iniziato il primo maggio.

In piazza del Quadrato la segretaria nazionale del Partito Democratico ha incontrato i cittadini e le cittadine a cui ha parlato dei punti fondamentali del programma del Pd. Primo fra tutti quello della sanità pubblica.

