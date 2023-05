Elezioni, Coletta chiama Celentano: "Da noi opposizione dura e responsabile" | IL VIDEO

Il candidato sindaco della coalizione progressista Damiano Coletta ha telefonato a Matilde Celentano congratulandosi per la vittoria alle elezioni amministrative, poi ha raggiunto il point elettorale di via Cattaneo dove è stato accolto da un applauso dei suoi sostenitori. I dati sono ancora parziali, ma Coletta ha voluto fare una prima dichiarazione ufficiale, mentre al point della competitor iniziavano i festeggiamenti.

“La città ha scelto in modo chiaro – ha dichiarato Coletta – Eravamo ben consapevoli che sarebbe stata una sfida difficile in considerazione del vento nazionale e regionale. Anche Latina dunque ha deciso di confermare questa tendenza. Ci tengo a ringraziare tutta l’organizzazione e naturalmente tutti i candidati della coalizione che si sono impegnati in prima persona e che in questa campagna elettorale non si sono mai risparmiati. Ho la coscienza a posto e la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora inizia una nuova fase, in cui faremo un’opposizione responsabile e dura. Affrontiamo un momento molto delicato. Confido nel fatto che il percorso avviato sullo sviluppo della città faccia il suo corso. Il nostro compito sarà quello di vigilare”.