VIDEO | Inaugurato il nuovo Museo Cambellotti, Coletta: "Una tappa storica per la nostra città"

E’ stato presentato ed inaugurato oggi, 30 luglio, nel corso di una conferenza stampa il nuovo Museo Civico Duilio Cambellotti a Latina. All’incontro erano presenti il sindaco di Latina Damiano Coletta, il Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti, l'assessore alla Cultura del Comuune di Latina Silvio Di Francia e il direttore amministrativo del Museo Elena Lusena, mentre attraverso una lettera ha fatto arrivare i suoi saluti il ministro della Cultura Dario Franceschini.

La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta da una conferenza stampa durante la quale sono stati illustrati i nuovi servizi del Museo, gli interventi strutturali effettuati e la strategia del progetto di rinnovamento anche in termini di azioni comunicative e di marketing territoriale.

“Oggi è una tappa storica per la città di Latina - ha detto Coletta prima del taglio del nastro per l’inaugurazione -. Inauguriamo uno spazio che ha un suo valore storico e diventa, con questo restyling, un museo con una connotazione ancora più moderna in linea con gli altri musei europei".

