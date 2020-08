Incendio nella mattinata di oggi, lunedì 10 agosto, a Priverno: ad andare in fiamme un autobus Cotral. L’allarme è scattato intorno alle 8 e sul posto, lungo via Torretta Rocchigiana, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo che ha ridotto ad uno scheletro il mezzo accostato a bordo strada.