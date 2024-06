IL VIDEO | Incendio all’autoparco: i mezzi della ditta dei rifiuti in fiamme nella notte

Violento incendio nella notte a San Felice Circeo. Il rogo è divampato dell'autoparco di via della Pineta, in località Borgo Montenero con le fiamme che hanno interessato 8 mezzi della ditta che svolge il servizio di raccolta rifiuti nel comune sul litorale pontino. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per domare l’incendio per evitare anche che si propagasse ad altri mezzi.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.