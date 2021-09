VIDEO | Maxi incendio, elicottero dei vigili del fuoco in azione in via Sezze

Le fiamme tra via Isonzo e via dell’Agora, sono poi arrivate anche nei pressi del liceo Majorana e del comando dei vigili del fuoco, spingendosi fino in via Rossetti. Massiccio dispiegamento di uomini e mezzi dei pompieri

Inferno di fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 settembre alle porte di Latina. Le fiamme, divampate intorno all’ora di pranzo hanno tenuto sotto scacco tutta la zona tra via Isonzo e via dell’Agora, propagandosi poi per tutta via don Luigi Sturzo, arrivando fino a via Sezze, nei pressi del liceo Scientifico Etore Majorana, e via Roccagorga alle spalle del comando della polizia locale. Il forte vento, poi ha fatto il resto, con le lingue di fuoco che hanno divorato ettari di sterpaglie fino a raggiungere via Rossetti e via delle Rose.

Interi quartieri sono stati invasi dal fumo, mentre le fiamme hanno minacciato i palazzi. Fuggi fuggi generale dei residenti impauriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio su tutti i fronti mentre dal cielo gli elicotteri hanno gettato l’acqua per scongiurare l’ulteriore propagarsi del fuoco. Un un lungo ed impegnativo intervento che sta vedendo i vigili del fuoco impegnati ormai da ore.

