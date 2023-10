VIDEO | Incidente sull’Appia, auto finisce nella scarpata: i soccorsi dei vigili del fuoco

Il sinistro nella notte tra sabato e domenica a Fondi: l’uomo e la donna a bordo sono però riusciti a lanciare l’allarme solo al mattino. Momenti di paura per loro

Sono scattati solo al mattino i soccorsi per un uomo e una donna rimasti coinvolti in un incidente sull’Appia a Fondi nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre e finiti con l’auto in una scarpata.

Problemi di assenza di segnale del cellulare infatti hanno impedito loro di chiedere aiuto; solo all'alba di ieri l’uomo, all’alba di ieri è riuscito ad arrampicarsi e a salire fino in strada potendo così dare l’allarme.

Dopo la segnalazione al Nue 112 sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme all 118 e alla polizia locale. Il personale della squadra territoriale di Gaeta del 115 ha provveduto a raggiungere nella scarpata la donna ferita che è stata poi stabilizzata, recuperata e affidata ai sanitari per le cure.