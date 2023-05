Due chioschi a fuoco in due giorni: indagini in corso | IL VIDEO

Il secondo incendio in due giorni. Nel mirino i chioschi del lido di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. Sabato sera è stato distrutto dalle fiamme il quinto chiosco, ieri il primo. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione intorno alle 20 e agli occhi del personale dei vigili del fuoco si è presentata la stessa drammatica scena: la struttura in legno montata da poco, in vista dell'imminente avvio della stagione balneare, era completamente avvolta dalle fiamme.

Immediatamente sono partite le operazioni di spegnimento e subito dopo, in collaborazione con la polizia, i vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo dell'area interessata dal rogo per cercare di risalire alle cause. Al momento non è stato però possibile individuare tracce e le indagini sono ancora in corso. Certo è che due roghi analoghi a distanza di appena 48 ore fanno propendere con chiarezza per una pista dolosa.