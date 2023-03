Operazione antidroga: cinque arresti in via Londra | IL VIDEO

E’ scattata nella tarda serata di ieri ed è tuttora in corso un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Latina che ha sgominato un gruppo di spaccio attivo in alcuni quartieri della città.

In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare i militari hanno eseguito cinque arresti, in particolare in via Londra e via Sabaudia. Ulteriori aggiornamenti sull'operazione arriveranno nel corso della giornata.