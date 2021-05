Operazione dei Nas: false ricette, medico arrestato | Il video

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Indagine e operazione dei carabinieri del Nas su false ricette mediche per farmaci stupefacenti. In carcere è finito un medico di medicina generale, mentre risultano indagati anche una farmacista, un avvocato e una cittadina di nazionalità marocchina. I farmaci stupefacenti venivano prescritti agli indiani per sopportare le fatiche dei turni massacranti di lavoro.