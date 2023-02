Pnrr, protocollo sulla legalità. La Finanza: "La nostra attività sarà di garanzia e trasparenza"

!Questo protocollo ci fornirà ulteriori informazioni che arricchiranno il nostro patrimonio informativo e che ci consentiranno di calibrare al meglio la nostra attività di controllo”.

Sono le parole del comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Giovanni Marchetti, a margine della firma del protocollo d’intesa siglato in prefettura con il Comune di Latina sulla legalità nella gestione dei fondi del Pnrr. “La nostra attività sarà di garanzia e trasparenza – ha aggiunto – e non sarà un fattore di appesantimento degli iter correlati alla realizzazione degli obiettivi del Pnrr ma un supporto e un indirizzo in un’ottica preventiva”.