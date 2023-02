Legalità e Pnrr, il prefetto Falco: "Contribuiamo a contrasto della criminalità" | IL VIDEO

Le parole del prefetto Maurizio Falco in occasione della firma del protocollo sulla legalità nella gestione delle risorse del Pnrr, firmato da Comune di Latina e guardia di finanza.

"Vogliamo mettere insieme politica e forze dell'ordine, in chiave di prevenzione dei fenomeni illegali - Questo atto è la testimonianza di come si stiano cercando strade per collaborare con l'obiettivo di far presto e bene. Non smetteremo mai di fare iniziative come queste - ha aggiunto - se possiamo contribuire al contrasto dei fenomeni criminali".