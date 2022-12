VIDEO | Doni di Natale dai vigili del fuoco ai bimbi ricoverati

L'iniziativa del comando provinciale per i piccoli pazienti che si trovano a trascorrere le festività in ospedale

Un piccolo gesto di solidarietà nella giornata di Natale. Questa mattina il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina ha portato doni all'ospedale Goretti distribuendoli ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. I bimbi hanno incontrato uomini e donna della squadra territoriale 1A della sede centrale di Latina.

L'obiettivo era quello di regalare un sorriso ai piccoli pazienti e ai loro familiari, che per diversi motivi stanno trascorrendo le festività in ospedale. I vigili hanno rivolto un augurio anche al personale sanitario in servizio.