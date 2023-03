VIDEO | Nicolosi, il progetto dell’Ater per la riqualificazione dello storico quartiere

La conferenza di presentazione dei quattro interventi; il finanziato dalla Regione nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, con i fondi del Pnrr per un importo di 12.300.000 euro

E’ stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella centrale piazzetta del quartiere il vasto progetto di riqualificazione del Nicolosi portato avanti dall’Ater di Latina. Presenti il presidente Marco Fioravante e il commissario straordinario del Comune Carmine Valente.

Un progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare con i fondi del Pnrr per un importo complessivo di 12.300.000 euro e che si articola in quattro interventi che affrontano tutti gli aspetti principali di degrado edilizio e urbanistico del quartiere, proprio dove è più necessario e possibile intervenire.

Sono previsti interventi di riqualificazione degli alloggi popolari, degli ambienti esterni, modifiche alla viabilità e la realizzazione di nuove strutture destinate a scopi sociali e a un mercatino rionale. A illustrare le novità il presidente Fioravante che non abbandona neanche il progetto di destinare appartamenti di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Nicolosi agli studenti universitari fuori sede da inserire in un quadro più ampio di riqualificazione anche sociale della zona.

