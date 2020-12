VIDEO | Operazione "Movida Latina": gli arrestati lasciano la Questura

E’ scattata questa mattina all’alba l’operazione della polizia “Movida Latina” che ha portato all’arresto di 5 persone, quattro delle quali appartenenti al clan Di Silvio.

Oggi, lunedì 7 dicembre, gli uomini della Squadra Mobile di Latina, insieme al personale del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con i Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti delle 5 persone indagate in concorso tra loro a vario titolo per violenza privata, rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Agli arresti sono finiti Costantino Di Silvio detto Costanzo, 57 anni; Antonio Di Silvio detto Patatino, di 28 anni; Ferdinando Di Silvio detto Prosciutto, 23enne; Ferdinando Di Silvio detto Pescio, 19 anni; Luca Pes, 30 anni.

