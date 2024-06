IL VIDEO | Piazza di spaccio nei quartieri popolari, operazione di polizia e carabinieri con l'elicottero

Piazza di spaccio nei quartieri popolari di Aprilia: l’operazione congiunta di polizia e carabinieri è scattata nella mattinata di oggi, venerdì 7 giugno, dopo una serie di segnalazioni.

L’operazione antidroga ha portato a due arresti per traffico di sostanza stupefacenti e una denuncia. La piazza di spaccio era stata messa in piedi in un appartamento che era stato occupato abusivamente. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati 102 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack- cocaina e 31, 5 grammi di hashish. Rinvenuti anche un telefono cellulare e un articolato sistema di videosorveglianza composto da 8 telecamere, denaro contante per un totale di 7.695 euro in banconote di vario taglio.

L’attività di oggi, tra gli applausi dei residenti, è stata condotta anche con l’ausilio di un elicottero.