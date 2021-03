VIDEO | Rifiuti, a Latina parte il servizio di raccolta porta a porta di Abc

E’ partito ufficialmente nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, il nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone di Latina Scalo, Borgo San Michele, Borgo Piave e Borgo Faiti.

“È con entusiasmo che l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, in un momento così complicato dalla pandemia, ha avviato il nuovo servizio che punta al miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita della collettività - commentano da Abc -. Un cambiamento che vede protagonista ogni singolo cittadino che, con senso civico, potrà dare il proprio contributo per una città più bella e vivibile”.

Ad accogliere i dipendenti di Abc, alle prime ore dell’alba di oggi presso la sede di via Monti dei Lepini c’erano il sindaco di Latina Damiano Coletta e l’assessore all’Ambiente Dario Bellini insieme al direttore generale di Abc Silvio Ascoli.