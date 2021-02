VIDEO | Sabaudia, vasto incendio in un’azienda agricola

Vasto incendio nella notte a Sabaudia: le fiamme hanno interessato un’azienda agricola in via Formicosa. La segnalazione al 115 è arrivata intorno a mezzanotte: massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato ore per domare il rogo. Le fiamme hanno coinvolto 4 mezzi agricoli ed un fienile è andato distrutto. Accertamenti sulle cause.