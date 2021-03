Sezze, 11 arresti nell’ambito dell’operazione “Omnia 2” | IL VIDEO

Undici persone sono finite agli arresti oggi, giovedì 18 marzo, nell’ambito dell’operazione dei carabinieri denominata “Omnia 2”. Questa mattina i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Latina su richiesta del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e del sostituto procuratore Valerio De Luca. Due degli arrestati sono finiti in carcere mentre altri 9 ai domiciliari.

Le indagini dei carabinieri, che hanno preso avvio nel febbraio del 2019, hanno fatto luce sulla gestione del cimitero di Sezze. I reati di cui dovranno rispondere, a avario titolo, gli indagati sono: corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.