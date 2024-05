Il VIDEO | Rocciatori salvati dai vigili del fuoco: l’intervento sulla Montagna Spaccata

Intervento in mare dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 5 maggio a Gaeta, sulla Montagna Spaccata, per soccorrere tre rocciatori in difficoltà. Attivati dalla sala operativa anche gli specialisti del nucleo nautico e il reparto di volo di Ciampino con l’elicottero Drago 159.

Ed è stato proprio il personale specialista nautico a riuscire a trarre in salvo i tre scalatori in difficoltà; gli specialisti con un battello pneumatico da mare avvicinandosi con opportune manovre alla falesia hanno potuto infatti completare il soccorso e recuperare i tre rocciatori che poi in via precauzionale sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la Capitaneria di porto.