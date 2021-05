VIDEO | Incendio boschivo a Sonnino, al lavoro vigili del fuoco e protezione civile

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di venerdì 30 aprile a Sonnino: in fiamme un’area di circa 2.000 metri quadrati caratterizzata da vegetazione di conifere e macchia mediterranea. Non semplici le operazioni di spegnimento dal momento che il rogo ha interessato una zona, in via degli Ulivi, molto impervia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio anche di un elicottero antincendio della protezione civile regionale coordinato da terra da un Dos Vvf.

Copyright 2021 Citynews