Nella mattinata del 5 dicembre scorso gli agenti della squadra ,obile di Latina, in collaborazione con il commissariato di Terracina, hanno arrestato in flagranza di reato tre persone, un 48enne e un 34enne polacchi e un 30enne ucraino. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati 130 kg di marijuana già essiccata ed è stata sequestrata un’intera serra di piante di cannabis in vari stadi di crescita.