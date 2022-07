Terracina, il commissario: "Affronto questo incarico con spirito di servizio" | IL VIDEO

"Il mio spirito è come sempre uno spirito di servizio. Sono stato commissario anche in Comuni difficili, come Gioia Tauro o paesi della provincia di Napoli. Sono realtà che conosco e che non sono accostabili a queste. L'obiettivo è quello di sostituire gli organismi direttivi senza far venir meno il dinamismo della vita amministrativa. Dopo questo incontro in prefettura raggiungerò Terracina per l'insediamento".

Il commissario Francesco Antonio Cappetta, che guiderà il Comune di Terracina, è stato presentato questa mattina, 25 luglio, in prefettura, dove ha incontrato il prefetto Maurizio Falco e i vertici della questura, dei carabinieri e della guardia di finanza. La nomina arriva dopo l'ondata di arresti dell'inchiesta Free Beach e le dimissioni della sindaca Roberta Tintari, colpita da un'ordinanza di custodia cautelare, e quelle dei consiglieri.