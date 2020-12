VIDEO | Terracina, maltrattamenti in una casa di riposo per anziani: scatta l'operazione "Ade"

E’ scattata nella mattinata di oggi, martedì 22 dicembre, l’operazione della guardia di finanza denominata “Ade”: i militari delle fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Latina Giuseppe Cairo, nei confronti di tre soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di maltrattamenti, minacce e somministrazione abusiva di farmaci ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo di Terracina.

L’operazione ha avuto origine da un’indagine di tipo fiscale e in materia di lavoro sommerso condotta di militari della Compagnia di Terracina nei confronti della casa di riposo costituita solo apparentemente nella forma giuridica di Onlus. Indagini che hanno permesso non solo di accertare l’impiego di cinque lavoratori in nero ma anche di portare alla luce allarmanti episodi di maltrattamento, fisico e psicologico, ai danni degli anziani ospiti della struttura residenziale. Oltre alle misure cautelari, il gip ha disposto anche il sequestro dell’intera struttura, con ricollocamento degli attuali ospiti presso altre strutture idonee.

