VIDEO | Terracina, riaperto al traffico il ponte Badino

Nel pieno rispetto dei tempi che erano stati annunciati, è stato riaperto al traffico il ponte Badino sulla Pontina a Terracina.

I lavori di demolizione e ricostruzione della struttura erano iniziati nel novembre dello scorso anno, per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, e sono durati oltre sei mesi, come era stato ampiamento annunciato alla vigilia del via agli interventi che rientrano nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la Pontina del valore di 137 milioni di euro presentato da Anas il 29 aprile 2021.

La cerimonia per la riapertura c’è stata nella mattinata di oggi, mercoledì 31 maggio, alla presenza del prefetto di Latina Maurizio Falco, del sindaco di Terracina Francesco Giannetti, dell’assessore della Regione Lazio per Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Elena Palazzo, del vicario generale di Latina-Terracina-Priverno-Sezze, Don Enrico Scaccia e del presidente di Anas Edoardo Valente.