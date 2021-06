VIDEO | Dodici tartarughe Caretta Caretta rilasciate in mare aperto a Ventotene

Sono state le acque delle isole di Ventotene e Santo Stefano ad accogliere le 12 tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” che nei giorni scorsi sono state rilasciate in mare aperto. Un evento che ha visto in prima linea il Centro Ricerca tartarughe marine “Turtle Point” della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, in collaborazione con il personale dell'Area Marina Protetta. La straordinaria attività è stata possibile grazie al supporto fornito con assetti navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, in forza alla Sezione Operativa Navale di Gaeta, in cooperazione con quelle della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta e grazie all’apporto fornito in acqua dal Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Civitavecchia.