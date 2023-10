VIDEO | Centri sportivi: ispezioni del Nas anche in provincia

I controlli dei carabinieri del Nas hanno riguardato tutto il centro Italia per verificare il rispetto della normativa sul rilascio dei certificati medici, l'adeguatezza degli impianti e la presenza dei defibrillatori salvavita. Nel dettaglio, per quanto riguarda il territorio pontino, le ispezioni hanno interessato 41 associazioni sportive, di cui 9 risultate non conformi per mancanza del titolo autorizzativo, per mancanza dei certificati medici non agonistici e del defibrillatore semiautomatico. Dieci le violazioni amministrative contestate dai militari del Nas, per un ammontare di circa 4.000 euro.