"Fermiamo lo sfruttamento del lavoro": parte il corteo della Cgil

E' partito alle 9,30 dalle autolinee il corteo nazionale della Cgil contro un sistema di "sfruttamento del lavoro che uccide". Una manifestazione organizzata proprio a Latina, perché qui ha perso la vita nei giorni scorsi il giovane bracciante Satnam Singh. Una morte disumana, causata da un incidente sul lavoro in cui l'uomo aveva perso un braccio e dal fatto che il datore del lavoro non ha chiamato i soccorsi ma lo ha abbandonato davanti alla sua abitazione.

Il corteo, con manifestanti arrivati da tutta Italia, attraversa le vie del centro cittadino per poi raggiungere Piazza della Libertà, dove è stato allestito un palco per gli interventi da cui parlerà anche il segretario nazionale Maurizio Landini.

"Bisogna fermare un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone, non possiamo più aspettare - ha dichiarato nei giorni scorsi Landini -Per questo sabato saremo a Latina per una grande mobilitazione nazionale. Di fronte alla disumanità della morte di Satnam Singh, alla strage continua di morti sul lavoro, alla precarietà e all'impoverimento di chi per vivere ha bisogno di lavorare, è il momento della mobilitazione permanente per la libertà nel lavoro e la giustizia sociale, con l'utilizzo di ogni strumento democratico: la piazza, lo sciopero, la solidarietà, la contrattazione collettiva, il contenzioso giuridico e il ricorso ai referendum per abrogare leggi balorde e sbagliate".