VIDEO | I carabinieri celebrano i 210 anni dell’Arma, il colonnello Angelillo: “Orgogliosi dei risultati ottenuti”

Si sono svolte nel pomeriggio di oggi, martedì 5 giugno nella splendida cornice del Parco del Fogliano le celebrazioni per i 210 dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della cerimonia è intervenuti il comandante provinciale, il colonnello Christian Angelillo.

“Quest’anno - ha detto il comandante provinciale - siamo ben lieti e orgogliosi dei risultati ottenuti, che numericamente indicano un aumento notevole dell’azione di contrasto superiore all’incremento della delittuosità, che comunque c’è stato. Ma è importante sottolineare come ben l’80% dei cittadini viene a denunciare presso i comandi dei carabinieri; questo però non ci può rassicurare, ci deve far riflettere sulla capacità di mettere in campo nuove tecniche investigative soprattutto per fenomeni come le truffe agli anziani e la violenza di genere”.

