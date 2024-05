VIDEO | Si insedia il nuovo questore Fausto Vinci

"Sono molto contento di essere qui, per me è un incarico molto importante. Metterò tutto il mio entusiasmo e tutta la mia esperienza professionale per aiutare questo territorio. Ho una grandissima squadra e sicuramente lavoreremo bene e porteremo risultati positivi". Così il nuovo questore di Latina Fausto Vinci ha esordito nel giorno del suo insediamento a Latina e della sua presentazione alla stampa.

Ha parlato di un "territorio complesso" e di infiltrazioni della criminalità organizzata sulle quali la guardia resterà altissima, ma anche precisato che ci sarà un'attenzione particolare al "quotidiano", ai reati apparentemente minori che però generano un senso di insicurezza nella cittadinanza.