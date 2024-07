E' omicidio doloso: arrestato l'imprenditore Lovato per la morte di Satnam | IL VIDEO

E' stato prelevato nella sua abitazione e arrestato questa mattina dai carabinieri Antonello Lovato, imprenditore titolare dell'azienda agricola che è stata teatro del tragico incidente sul lavoro di Satnam Singh. L'uomo è accusato di omicidio doloso, per non aver prestato soccorso al lavoratore e per averlo lasciato davanti alla sua abitazione nel pomeriggio del 17 giugno, con un arto amputato da un macchinario che stava monovrando nell'azienda.